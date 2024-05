QUI MONZA, Il probabile undici della squadra di Palladino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza in arrivo a Firenze è una squadra che non deve chiedere nulla al campionato ma con assoluto bisogno di rilanciarsi: i ragazzi di Raffaele Palladino non vincono infatti da quasi due mesi e nelle ultime sei gare di Serie A hanno raccolto solo tre punti. Reduci dal pareggio in rimonta contro la Lazio, i brianzoli scendono in campo stasera al Franchi privi di diverse pedine importanti: sono indisponibili per infortunio Daniel Maldini, Andrea Carboni, D'Ambrosio, Bettella e Machin (gli ultimi tre convocati ma arruolabili solo per la panchina). Scelte quasi obbligate quindi per Palladino, che riproporrà il consueto 4-2-3-1 con Birindelli e Kyriakopulos sulle corsie di difesa e Izzo e Pablo Marì a completare la linea a quattro d'avanti a Di Gregorio. In mediana esperienza e qualità con capitan Pessina e Gagliardini, sulla trequarti spazio all'ex obiettivo viola di gennaio Valentin Carboni e al giustiziere della Fiorentina nella Supercoppa di Ryhad, l'ex Napoli Zerbin; in mezzo a loro agirà Colpani, mentre davanti spazio a Djuric. Questo, secondo la Gazzetta dello Sport, l'undici di partenza del Monza.

MONZA - 4-2-3-1: Di Gregorio; Birindelli, P. Marì, Izzo, Kyriakopulos; Gagliardini, Pessina; Carboni, Colpani, Zerbin, Djuric.