EX VIOLA, Genoa, a un passo i rinnovi di Gila e Badelj

In casa Genoa ci si gode l'ennesimo successo in campionato (l'undicesimo): il 2-1 in rimonta col Sassuolo è marcato da due ex viola come Alberto Gilardino (sempre più tecnico rivelazione alla sua prima in A) e Milan Badelj, autore del momentaneo 1-1 di testa. Proprio di loro due parla stamani Tuttomercatoweb.com, affermando come il Grifone sia vicino al doppio rinnovo dei due ex Fiorentina: del rinnovo del Gila, accostato alla panchina della Fiorentina, sapevamo già da tempo, l'annuncio lo aveva dato il tecnico stesso prima della gara col Milan, ma adesso si aspetta un'ufficialità che potrebbe arrivare in settimana. Stesso discorso per Badelj, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo giugno.

Per il centrocampista croato si va verso l'estensione di un altro anno, desiderio voluto da entrambe le parti. Anche per Badelj si tratta solo di sapere quando ma la sensazione è che i tempi siano maturi per poter finalmente mettere nero su bianco, come confermato da lui stesso ai microfoni di Dazn nel post-partita di ieri: "Mancano pochisissimi dettagli. Sembra che i tifosi rossoblù debbano sostenermi ancora per qualche anno".