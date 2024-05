M.LOPEZ, Non la mia miglior stagione. Non so se rimarrò

Fonte: GianlucaDiMarzio.com

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il centrocampista della Fiorentina Maxime Lopez ha parlato della stagione e di quella, più in generale della Fiorentina. "Sono molto contento perché sarà la mia seconda finale europea dopo quella che ho fatto col Marsiglia", ha detto Maxime sulla finale di Atene. "Non è importante se ero in campo o meno, e poi ho giocato l'andata. Quel che conta è che tutto sia andato a buon fine. Abbiamo eliminato una bella squadra come il Brugge e sono felicissimo”.

Sul suo minore utilizzo rispetto al Sassuolo: "Al Sassuolo avevo un ruolo importante ma parliamo di una squadra che lottava per non retrocedere. A differenza della Fiorentina che è un gradino sopra e lotta per le posizioni nobili della classifica. E poi qui ci sono più giocatori di qualità rispetto a Reggio Emilia. Ho fatto delle ottime partite anche se a livello individuale non sto vivendo la mia miglior stagione. Ma non è ancora finita, mancano ancora alcune partite di campionato e soprattutto la finale...".

Sul futuro: "Non so se rimango a Firenze. Sono qui in prestito con opzione e sarà la Fiorentina a decidere se riscattarmi o meno. Poi uno deve sempre fissarsi degli obiettivi. Ma per tornare nel grande giro dovrei fare il titolare per una stagione intera, giocando tra 35-40 partite in una buona squadra".