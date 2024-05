PIEROZZI, Dalla bocciatura viola al gol alla Juventus

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il primo gol in Serie A non si scorda mai. Così sarà anche per Niccolò Pierozzi che oggi pomeriggio ha coronato il sogno di ogni bambino. Non solo, il terzino destro scuola Fiorentina ci ha messo la ciliegina sulla torta segnando contro la Juventus all'Allianz Stadium. Una rete che ripaga l'esterno difensivo della Salernitana di tutti i sacrifici fatti in questi ultimi anni quando, sempre di proprietà della Fiorentina, ha girato l'Italia in vari prestiti.

Nato nel quartiere fiorentino di Rifredi(oggi in festa sia per la rete del giovane Niccolò sia per la promozione della prima squadra del quartiere in Prima Categoria), Pierozzi cresce, così come il fratello gemello Edoardo, nelle giovanili del club viola. Nell'estate del 2021, all'età di 20 anni, la società gigliata decide di cederlo a titolo temporaneo alla Pro Patria nel girone A di Serie C. Con la maglia biancoblu il terzino classe 2001 colleziona 36 presenze con 8 reti e 4 assist. Numeri che lo portano ad un salto di categoria. La stagione successiva, 2022-2023, infatti viene ceduto in prestito alla Reggina in Serie B. Con gli amaranto Pierozzi raggiunge i play-off del campionato cadetto e con ottime prestazioni si guadagna il ritorno alla Fiorentina. Dopo appena due sole gare giocate però, entrambe nel girone di Conference League contro il Cukaricki, i viola non lo ritengono ancora pronto per la prima squadra e decidono di cederlo di nuovo in prestito affiancando, visto l'infortunio di Dodo, al giovane Kayode l'esperto Faraoni.

Complice anche l'approdo di Filippo Inzaghi, suo allenatore alla Reggina, sulla panchina della Salernitana, i granata decidono a gennaio di dargli fiducia. Dopo 9 gare in Serie A con la maglia dei campani oggi all'Allianz Stadium, contro una Juventus che cercava la aritmetica qualificazione alla Champions League, è arrivata, di testa, la prima rete in Serie A. Dopo questo finale di stagione con la Salernitana, in estate Pierozzi tornerà alla casa base. Vedremo se riuscirà ad impressionare il nuovo allenatore viola e magari ad esaudire il sogno di esordire in Serie A con la maglia gigliata.