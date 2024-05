MONZA, I convocati per il match di Firenze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza, attraverso i suoi canali ufficiali, ha pubblico l'elenco dei convocati da Raffaele Palladino per la gara con la Fiorentina, in programma domani sera al Franchi alle 20:45. Nell'elenco torna Gaglairdini, squalificato per la sfida contro la Lazio, ed è presente il giovane calciatore della Primavera biancorossa Ferraris. Ecco la lista completa dei 24 scelti dal tecnico campano:

2 Donati, 4 Izzo, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 8 Akpa Akpro, 9 Colombo, 10 Caprari, 11 Djuric, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, 19 Birindelli, 20 Zerbin, 21 V. Carboni, 22 Pablo Marí, 23 Sorrentino, 28 Colpani, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 38 Bondo, 47 Mota Carvalho, 61 Ferraris, 66 Gori, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato.