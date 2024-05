BONAVENTURA, Ok col Napoli: sarà al 100% per Atene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Quella che sta vivendo in questi giorni Giacomo Bonaventura è una situazione un po' particolare. Come scrive questa mattina La Repubblica (ed. Firenze), il centrocampista è stato in bilico fino all’ultimo per Bruges. Adesso sta lavorando per tornare al 100% in vista della finale di Conference e le sensazioni sembrerebbero essere molto positive. Potrebbe tornare titolare venerdì, col Napoli, per mettere minuti nelle gambe e ritrovare il feeling con le quelle giocate che tutti si augurano possano essere decisive anche nella notte di Atene.