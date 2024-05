NAZIONE, 6 punti per l'Europa. Monza "variabile impazzita"

FirenzeViola.it

Il futuro della Fiorentina passa anche dalla sfida al Monza. La Viola in campionato è padrona del proprio destino: con sei punti nelle prossime due gare sarà qualificazione in Conference League. Lo ricorda stamani la Nazione, che sottolinea l'importanza di non sparire dalle coppe dopo due anni di Conference che hanno portato ricavi intorno ai 40 milioni di euro nel biennio. Con due vittorie nella settimana che si aprirà stasera, le sfide contro Cagliari e Atalanta assumerebbero significato solo per guardare un po’ più in alto, ma bisognerebbe vincerle tutte e sperare in passi falsi altrui a cominciare dalla Lazio e puntare all'Europa League dal campionato.

Imperativo tre punti stasera quindi, ma occhio all'avversario: il Monza di Raffaele Palladino, che vorrà figurare in una realtà a cui è stato spesso associato nell'ultimo periodo, arriva a Firenze senza troppe pretese di classifica ma con l'obiettivo di ben figurare e di interpretare in questo finale di stagione il compito di "variabile impazzita", ruolo che per caratteristiche di gioco e interpreti le si addice particolarmente.