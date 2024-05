PERCASSI, Per noi 51° gara. Per i viola non c'era altra data

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima del match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Roma, L'Amministratore Delegato dei bergamaschi Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di DAZN. Percassi ha replicato così alle parole del tecnico dei giallorossi De Rossi riguardo al recupero della sfida contro la Fiorentina il 2 giugno. Queste le sue parole: "Mi limito ad osservare che l'Atalanta da due mesi e mezzo gioca tre volte a settimane, non c'è stata possibilità di recuperare la gara con la Fiorentina in altra data. Basta osservare in maniera oggettiva quello che è successo, abbiamo sempre giocato e per noi è la cinquantunesima partita della nostra stagione".