BOLOGNA, Grande festa nella notte per il traguardo Champions

Per Bologna e il Bologna è stata una notte storica: al triplice fischio di Atalanta-Roma, con la vittoria per 2-1 dei bergamaschi, è infatti arrivata la matematica qualificazione in Champions per gli uomini di Thiago Motta, che hanno seguito insieme la gara del Gewiss Stadium per poi uscire a festeggiare. Ad attenderli migliaia di tifosi rossoblù che si sono riversati in Piazza Maggiore e vicino a Casteldebole già prima della fine del match dell'Atalanta.

Notte di festa per calciatori e supporter, notte di gioia per una città che ritrova la massima competizione europea a 60 anni dall'ultima volta (si chiamava ancora Coppa dei Campioni). Ecco alcune immagini degli inviati di Tuttomercatoweb.com: