BONAVENTURA, Non scatterà il rinnovo: il punto

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Niente rinnovo automatico per Giacomo Bonaventura. A scriverlo è stamani la Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla situazione del numero cinque della Fiorentina. Il calciatore, in scadenza al prossimo giugno, ha una clausola chiara: se disputerà almeno il 70% delle gare stagionali della Fiorentina scatterà il rinnovo automatico.

Per "presenze" però si intende gare in cui Bonaventura ha disputato almeno 45 minuti; per arrivare a questo traguardo Jack dovrebbe tagliare quota 40 partite in stagione. Adesso è fermo a 35 e, con 5 partite rimanenti tra campionato e finale di Conference e una condizione fisica ancora non perfetta che lo ha estromesso dal ritorno col Club Brugge, il traguardo sembra in pratica impossibile. Ricordiamo che Bonaventura, convocato oggi ma probabilmente disponibile solo per la panchina, anche in caso di raggiungimento di "quota 70%" non sarebbe comunque sicuro della permanenza ma dovrà comunque discutere il suo futuro con la società viola.