NAPOLI, Campioni d'Italia senza Europa? Non capita dal '97

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In caso di vittoria della Fiorentina col Monza, il Napoli scivolerebbe al nono posto in classifica, col serio rischio di restare fuori delle prossime coppe europee. Sarebbe un caso che avrebbe del clamoroso, poiché non succede dal lontano 1997 che la squadra Campione d'Italia in carica non si qualifichi ai tornei UEFA. Al netto dei due campionati interessati dalle vicende di Calciopoli, infatti, non accade addirittura dal 1996/1997 che la squadra "scudettata" chiuda fuori dall'Europa, mentre nel 1999 la Juventus centrò almeno l'Intertoto, poi vinta. In quel caso fu il Milan, che chiuse addirittura all'undicesimo posto.