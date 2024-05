GILARDINO, La firma arriverà presto. Badelj un faro

FirenzeViola.it

Nel pomeriggio il Genoa di Alberto Gilardino ha battuto il Sassuolo 2-1 a Marassi. Nella conferenza stampa post partita il tecnico del Grifone, nelle scorse settimane proposto dai vari portali come uno dei possibili sostituti di Vincenzo Italiano sulla panchina viola, ha chiarito come la firma sul rinnovo di contratto con il club rossoblù arriverà presto: "E' stato un percorso fino ad oggi strepitoso da parte dei ragazzi. Se guadiamo da dove siamo partiti è qualcosa di straordinario. Sono felice. Firma? La vedremo presto".

Gilardino ha poi risposto anche ad una domanda sull'importanza dell'ex capitano viola Milan Badelj, oggi a segno contro il Sassuolo: "Milan è il faro di questa squadra. La squadra percepisce questo tipo di situazioni. Quando è in campo ha sicurezza e sono felice sia andato in gol. Come lui, Strootman e quando hai ragazzi con questa esperienza i giovani li seguono".