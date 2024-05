COR.SPORT, Col Monza in campo quattro osservati speciali

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Clima da ultimi giorni di scuola stasera al Franchi, ma gli esami non sono finiti. Quantomeno per quattro giocatori della Fiorentina: lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio che puntualizza come l'incrocio col Monza e le ultime sfide di campionato serviranno a Italiano e alla società per capire su chi puntare ripsettivamente ad Atene e per il prossimo anno.

Quattro osservati speciali, scrive il Corriere: Michael Kayode, che chiuderà il campionato come Under20 più impiegato ma comunque reduce da tre panchine consecutive, Luca Ranieri, colonna per 3/4 di stagione prima di un periodo di appannamento che gli potrebbe costare la maglia da titolare nella finale di Conference, Maxime Lopez, in cerca del riscatto della Fiorentina (i viola dovrebbero girare 9 milioni al Sassuolo, eventualità che ad oggi sembra impossibile visto il rendimento del francese) e infine Gaetano Castrovilli, in cerca di un altro tipo di "riscatto" - a livello personale - e di un contratto, lui che è in scadenza al 30 giugno, per la prossima stagione. Motivazioni diverse ma la stessa volontà, quella di far bene stasera per ritagliarsi un futuro migliore.