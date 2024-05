NOTIZIE DI FV VC FIRENZE 2005, IL 4/6 CENA BENEFICA CON LULÙ OLIVEIRA Si svolgerà martedì 4 giugno a partire dalle ore 20 presso la splendida cornice di Villa Castiglione (in via Colle Ramole 20, nel comune di Impruneta) una cena di beneficenza organizzata dal Viola Club Firenze 2005 che permetterà di raccogliere fondi in... Si svolgerà martedì 4 giugno a partire dalle ore 20 presso la splendida cornice di Villa Castiglione (in via Colle Ramole 20, nel comune di Impruneta) una cena di beneficenza organizzata dal Viola Club Firenze 2005 che permetterà di raccogliere fondi in... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 maggio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi