BELOTTI, Out per lombalgia. Trauma all'anca per Ikonè

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina ha reso nota la lista di calciatori scelti da Vincenzo Italiano per affrontare il Monza(QUI la lista completa), nel match valido per la 36° giornata di Serie A, domani sera allo stadio Artemio Franchi. Assenti per problemi fisici Andrea Belotti e Jonathan Ikonè. Il primo è stato tenuto a riposo per una lombalgia, mentre il secondo ha accusato un trauma all'anca destra.