ATENE, Sciacallaggio sui biglietti in finale: fino a 3558 euro

Se a Firenze ci sono grosse difficoltà per capire come raggiungere la finale di Conference League ad Atene, lo stesso non si può dire in Grecia dove siamo arrivati peraltro già al momento dello sciacallaggio sui biglietti. Come riporta gazzetta.gr, un posto nella “Categoria 3”, cioè dove il prezzo originario era di 45 euro, su due delle piattaforme più conosciute partono già da 900 euro, cioè 20 volte più alto, e arrivano fino a 1.318.

Ma c'è chi ha deciso di battere ogni record di profitto, mettendo in vendita, sulla più popolare piattaforma secondaria di acquisto biglietti, un biglietto da 45 euro a 3.558 euro. Un totale di 79 volte di più. "Come si può facilmente capire - scrive il portale greco - con l'avvicinarsi del giorno della finale, questi fenomeni sono destinati ad aumentare, poiché la sete del mondo dell'Olympiacos di assistere al primo Europeo di calcio della propria squadra è così grande che alcuni non cercano di approfittarne".