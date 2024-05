BRAIDA, Calcio italiano in ripresa: Fiorentina tra le migliori

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato Ariedo Braida, ex direttore generale tra le altre di Milan e Barcellona. Tra i vari temi trattati ha parlato della ripresa del calcio italiano, citando anche la Fiorentina tra le squadre che hanno fatto meglio: "Gasperini non è più una novità, mentre Thiago Motta lo è ed è una novità molto positiva. Anche la Fiorentina quest'anno ha fatto bene. Diciamo che il calcio italiano non è così criticabile, il calcio inglese è più competitivo del nostro però... Noi stiamo crescendo, l'Atalanta ha fatto fuori il Liverpool e non è da tutti".