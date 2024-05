NAZIONE, Castro+Nzola: spazio a chi è più in forma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fiorentina-Monza sarà decisiva per la qualificazione all'Europa. Per questo Italiano cercherà di non fare troppi calcoli e di inserire la formazione migliore, un mix tra titolari e chi sta meglio.

Fanno parte del secondo gruppo Gaetano Castrovilli e M'bala Nzola: la coppia del campionato è sembrata in forma col Verona, poi l'angolano si è ripetuto anche in casa del Brugge e così i due strapperanno una maglia da titolare stasera: lo scrive la Nazione, che sottolinea come i due torneranno utili stasera: " la forza di questa squadra è proprio la duttilità del gruppo e la mancanza di un vero e proprio undici titolare, anche se alcuni hanno caratura tecnica superiore. Ma è la mentalità del gruppo a far andare oltre i propri limiti la Fiorentina targata Italiano", ribadisce il quotidiano fiorentino.