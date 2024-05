CINCOTTA A RFV, Finale non scontata. Nzola? Chissà

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex allenatore della Fiorentina Femminile, Antonio Cincotta, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare della squadra di Vincenzo Italiano: "Se vince la Conference League e ti risposizioni in Europa è l'unico modo per fare il salto di qualità tanto sperato. Mi auguro che questo possa accadere, perché Firenze se lo meriterebbe tantissimo. Secondo me una società che in tre anni conquista per due volte una finale europea vuol dire che è alla portata di molti club prestigiosi sul piano internazionale. Non correrei l'errore di darlo per scontato".

Che ne pensa della rinascita di Nzola?

"Credo ai momenti magici dello sport, probabilmente il ragazzo ha avuto dei momenti difficili a livello personale. Ora però è galvanizzato e chi lo sa che non possa essere determinante in questo breve ma intenso finale di stagione".