NAZIONE, Fuorigioco? Il parere di tifoso, arbitro ed ex

La Nazione torna sull'episodio del gol annullato a Gaetano Castrovilli nel finale di Juventus-Fiorentina, facendo commentare la decisione presa da arbitro e VAR di invalidare il gol del pari per un fuorigioco millimetrico di Luca Ranieri a tre personaggi differenti, un tifoso doc, un ex arbitro ed un ex calciatore.

"Fuorigioco geografico? Al massimo lo può controllare Licia Colò- ha scherzato il conduttore e tifoso viola Gianfranco Monti, che ha poi detto - L'utilizzo della tecnologia lo approvo ma così è troppo-,

"Juventus-Fiorentina è una partita dove la tecnologia ha risolto tre problemi. Sul gol di Rabiot, che non era stato convalidato a primo impatto, e sui due gol in fuorigioco di Vlahovic e Castrovilli: in campo ci sono stati tre errori, tutti corretti - ha commentato invece l'ex arbitro Angelo Bonfrisco.

L'ex Fiorentina Celeste Pin ha invece manifestato tutto il suo scetticismo e disincanto per la situazione attuale: "Mi sembra tutto paradossale, il calcio è passione. Cosa racconto ad un bambino che vede la palla entrare, esulta e dopo si vede annullato un gol?"