MON-FIO, Palladino vs Italiano, sfida tra predestinati

Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano: due dei volti più importanti della nuova scuola di allenatori italiani si troveranno di fronte per la terza volta domani sera, all'U-Power Stadium. Monza-Fiorentina è anche l'occasione di vedere una sfida tra due tecnici in rampa di lancio, che condividono alcuni tratti e anche alcuni problemi. Uno su tutti, lo analizza il quotidiano brianzolo "Il Giorno", riguarda la starilità offensiva, con entrambe le squadre che faticano a trovare gol dai propri attaccanti.

Su Il Giorno spazio anche all'analisi sul percorso di carriera dei due, una traiettoria diversa visto che il tecnico viola ha fatto gavetta tra D, C e B mentre Palladino è diventato allenatore quasi per caso, dopo il ritiro dal calcio giocato. Palladino-Italiano sarà uno degli incroci più interessanti del weekend di campionato, con il tecnico della Fiorentina che vuole ottenere per la prima volta i tre punti contro il collega (ad oggi un pari a Firenze e una sconfitta a Monza nei due precedenti).