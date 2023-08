REP.FI, Il Rapid risponde alla vittoria della Fiorentina

FirenzeViola.it

Il quotidiano La Repubblica in edicola questa mattina, si concentra sul prossimo impegno di Conference League della Fiorentina. Alla bella vittoria della Fiorentina a Marassi ha risposto subito il Rapid Vienna (prossimo avversario della Viola in Conference) con un sonoro 0-5 contro il Blau-WeiB Linz in trasferta. Gli austriaci hanno vinto grazie al suo attaccante Guido Burgstaller che ha messo a segno una doppietta.

Lui è il giocatore indubbiamente più pericoloso e quella al quale la Fiorentina deve stare più attenta. Dopo un primo tempo dominato e conclusosi 2-0, nel secondo tempo il Rapid Vienna rifila altre tre reti. La Fiorentina giovedì scenderà in campo a Vienna alle 19 e una settimana dopo ospiterà il Rapid al Franchi per la gara di ritrno.