NAZIONE, Amrabat vuole accelerare, ma zero offerte

Sofyan Amrabat e il suo futuro, com'è ormai chiaro da settimane, saranno lontani da Firenze. Il centrocampista marocchino, come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, vorrebbe ottenere un trasferimento in tempi rapidi senza diventare un tormentone estivo. Ad oggi però, i 30 milioni richiesti dalla Fiorentina, non sono arrivati. Non gradendo l'opzione Bayern Monaco, il principale desiderio di Amrabat rimane la Spagna. Barca più defilato, Atletico Madrid che deve decidere la strategia di mercato. Nel frattempo, la Fiorentina aspetta.