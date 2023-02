LA NAZIONE, Macché Braga, i limiti sono sempre gli stessi

Su La Nazione è presente un editoriale a firma di Cosimo Zetti in merito a Fiorentina-Empoli: “Se il gol di Caputo non fosse stato annullato dal Var per fuorigioco e l’Empoli avesse chiuso il primo tempo con due reti di vantaggio, forse staremmo parlando dell’ennesima sconfitta in campionato della Fiorentina. […] Eppure nella prima mezz’ora la squadra era sembrata decisa, concentrata e aggressiva. Sembrava quasi che la vittoria di Braga avesse sortito i suoi effetti. […] Ma i limiti di questa squadra sono sempre gli stessi, quelli che si materializzano soprattutto in campionato: tanti errori, scarsa precisione, poca concretezza in zona gol. Già, per assurdo, proprio quella concretezza che pensavamo di aver ritrovato in coppa e che invece si è nuovamente palesata in campionato. […] Ci ha salvato Arturone Cabral. E questa è una bella notizia, perché il brasiliano con tre gol in due partite ha dimostrato di essere in crescita costante e di aver finalmente capito i meccanismi di gioco di Italiano”.