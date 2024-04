DA GENOVA, Dubbio Vitinha. Dal primo Retegui-Albert

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Secondo quanto riportato dall'edizione genovese di Repubblica, l'unico vero dubbio in vista di Firenze per Alberto Gilardino riguarda Vitinha. L'attaccante portoghese sta ancora lavorando a parte per i postumi di un lieve acciacco accusato contro la Juventus e solo nelle prossime ore scopriremo se sarà o meno della partita. Il tecnico piemontese lo porterà solamente se sarà al 100% vista l'abbondanza del Genoa in fase offensiva. In settimana infatti è tornato in gruppo anche Mateo Retegui che molto probabilmente, anche se Ekuban scalpita, farà coppia in avanti con Gudmundsson.

A centrocampo non ci sarà Malinovski, che salterà tutto il mese di aprile, spazio invece in mediana a Frendrup e all'ex Badelj. In difesa, davanti a Martinez, dovrebbero essere confermati De Winter, Bani e Vasquez.