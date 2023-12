CALABRESE, Fiorentina vittoria a due facce. Sul mercato...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scritto da Giuseppe Calabrese nel suo articolo di commento sulle colonne dell'edizione fiorentina di Repubblica, si può leggere in due modi la vittoria della formazione viola di ieri contro il Verona. La prima faccia, quella positiva, riguarda il piano pratico, ovvero i tre punti conquistati nella sofferenza e la zona Champions ad un passo. I viola infatti sono quinti a pari merito del Napoli a meno uno dal Bologna quarto. Il lato negativo invece si riferisce ad una rosa con evidenti limiti se ha l'ambizione, come la classifica dimostrerebbe, di puntare in alto. Senza Nico la Fiorentina manca di alternative offensive. Per rimanere in corsa su tutti e tre i fronti Italiano ha bisogno di acquisti importanti da parte della società a gennaio.

La rosa in questo momento non è completa. Intanto il campionato continua, la Fiorentina chiuderà il 2023 con le partite contro Monza e Torino. Due sfide importanti in cui Italiano dovrà stare attento a fare le giuste rotazioni senza correre il rischio di peggiorare alcuni acciacchi fisici. Poi ci sarà il mercato.