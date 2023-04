CABRAL, Re Artù anche in Coppa: 8 gol in due mesi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scritto dal Corriere Fiorentino la parabola di Arthur Cabral in questa stagione è chiara: goffo e includente fino a Capodanno, vero numero 9 da gennaio in poi, capace di trascinare la Fiorentina. Dei 13 gol stagionali sono 9 quelli arrivati nei primi tre mesi del 2023, e uno solo a gennaio. Riassumendo, dal primo febbraio a oggi solo Osimhen del Napoli primo in classifica, con 10 reti, ha segnato di più. Un riconoscimento non banale per un giocatore che dopo il suo arrivo a Firenze sembrava aver smarrito tutto il suo cinismo, con grande rammarico visto che in Svizzera era una punta di continuità. Nel nuovo anno ha segnato un paio di gol a distanza di pochi giorni togliendosi un po’ di pressione e la sua stagione ha cambiato volto. E forse pure il suo futuro a Firenze, anche se la società gli ha dato un grosso segnale di fiducia a gennaio non comprando nessun altro attaccante. Con la rete di testa di ieri, inoltre, si è sbloccato in Coppa Italia, l’unica competizione in cui era rimasto a secco dopo i 6 gol in Serie A e altrettanti in Conference. Anche perché finora aveva giocato solamente 16 minuti contro il Torino. Come la Fiorentina, ora pure lui lotta su tre fronti per provare a conquistare, a quasi 25 anni, il primo trofeo della sua carriera dal momento che negli anni a Basilea il club è arrivato soltanto secondo nel campionato svizzero.