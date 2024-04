URSINO A RFV, Juric una certezza. Mandragora incedibile

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella mattinata di Radio FirenzeViola spazio a Beppe Ursino, storico dirigente del Crotone, che ci ha parlato così della suggestione Ivan Juric per la panchina della Fiorentina: "Una squadra come la Fiorentina deve scegliere un allenatore con una certa esperienza. Io stimo molto Aquilani come allenatore ma pensoche se la Fiorentina deve cambiare, gli allenatori che possono fare al caso della Fiorentina sono Ivan Juric e Raffaele Palladino. Se uno deve prendere un allenatore in base anche ai calciatori che ha, consiglio questi due allenatori. Che poi conosco bene e sono una garanzia anche a livello caratteriale. Ribadisco che stimo Aquilani, ma sarebbe un rischio importante per la società, soprattutto se, come glielo auguro, vincerà la Conference League".

Sull'ipotesi Maruizio Sarri invece: "Sicuramente una telefonata gliela farei. Non so se il suo ingaggio e le sue pretese anche a livello di calciatori possano fare al caso della Fiorentina. Lo conosco bene, lo volevo al Crotone anni fa, quando siamo tornati in Serie B, poi non se ne fece niente. Credo possa però essere un nome buono per la panchina, anche se sottolineo le problematiche logistiche e di ingaggio. Pradé sicuramente saprà fare la scelta giusta".

E sulle voci che vogliono Rolando Mandragora nel mirino della Lazio, Ursino, che col centrocampista viola ha lavorato, risponde così: "Non lo darei mai via. Lui è un leader e anche a livello di spogliatoio fa la differenza, credetemi".

