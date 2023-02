FIRICANO A RFV, Sui piazzati problema non è di reparto

Aldo Firicano ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, provando a concentrarsi soprattutto sui temi di campo: "Sulle palle ferme la Fiorentina non riesce a migliorare. Poi le partite iniziano male e bisogna fare delle riflessioni sui giocatori e su come si preparano: all'interno dello staff sono sicuro che sia stato fatto questo tipo di ragionamento e mio fratello me l'ha accennato. Ora però ci sono le due coppe che sono importantissime, in campionato magari qualcosa passa in secondo piano. Un po' la stanchezza un po' la tensione, a volte ci sono reazioni sbagliate come quella di Igor che si è fatto ammonire. Poi c'è anche un po' di tensione perché la squadra vorrebbe fare di più: questo porta a scompensi e a non riuscire a recuperare quando prende gol".

Sul corner Quarta si è perso Posch...

"Può darsi che fosse ancora freddo però non può essere una scusante perché quando entri in campo devi essere pronto. Nei calci piazzati spesso conta più il singolo e ci sta che siano bravi anche gli attaccanti, ma il problema non è di reparto".

Come mai non riesce a recuperare dallo svantaggio?

"La Fiorentina non riesce a fare gol ed essere decisiva davanti. E quando segni poco e prendi rete la coperta è corta: le partite alla fine le perdi... A volte serve l'attaccante per recuperare le partite. È un periodo un po' così ma ci sono ancora tre obiettivi".

Amrabat è un problema per la Fiorentina?

"Che tornando dal Mondiale potesse avere una flessione era normale pensarlo. Avrà bisogno di un periodo per riprendersi psicologicamente e poi tornerà quello di prima. Passare dalla competizione internazionale al campionato non è semplice".