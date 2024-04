TUTTOSPORT, Torino su Italiano. Viola su Gila e Palladino

FirenzeViola.it

La priorità del Genoa è di andare avanti con Alberto Gilardino. Dopo la salvezza tranquilla, all'ex attaccante - scrive Tuttosport - è stata recapitata la prima vera offerta da parte del club rossoblù dopo i sempre più frequenti contatti nelle ultime settimane col procuratore Alessandro Moggi: un triennale da 1 milione a stagione, una cifra che in sostanza va a raddoppiare i 500.000 euro più bonus che ora percepisce Gilardino. Non solo: allegata c’è anche una clausola che consentirebbe al tecnico di liberarsi, in caso di offerta ritenuta migliorativa (quale Gilardino potrà ritenere essere quella di Cairo), e alla società di monetizzare almeno un po’ l’eventuale addio. Il Genoa intende quindi andare avanti col proprio allenatore, con un progetto che potrebbe essere sposato in pieno dallo stesso Gilardino, al di là della concorrenza di Torino e Fiorentina.

Per quanto riguarda invece Raffaele Palladino, sull’ex attaccante resta forte il Toro, con pure il Bologna che saluterà Thiago Motta, e la Fiorentina che darà l’addio a Italiano a guardare interessate verso Monza - si legge -.Mentre Vincenzo Italiano è un papabile per la panchina granata, viste le tante similitudini con Juric, ma in attacco andrebbero reperiti gli esterni offensivi che il tecnico viola gradisce, quelli silurati a gennaio per mancanza di rendimento nonché per la scelta di Juric di puntare sul modulo con le due punte.