COR.SPORT, Viola, manca prudenza. Ti va bene 9 su 10

Per la Fiorentina è il momento di non perdere la testa, sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio. Che comincia l'approfondimento sui viola dalle parole di Vincenzo Italiano sul gol preso da Lookman l'altra sera, da una rimessa laterale in favore della squadra: se la Fiorentina è arrivta a giocare due finali, è merito della sua mentalità. Ma una squadra e un allenatore devono capire che questo può andare bene 9 volte su 10: arriva sempre una partita in cui la testa devi dirti di fare una cosa differente e consigliarti la prudenza. I supplementari sarebbero stati duri anche per l’Atalanta, non solo per la Fiorentina - scrive il quotidiano -.

Oltre a questo, il Corriere evidenzia due lacune nel calcio dei viola. Una è il peso dell'attacco, con tutti i giocatori che fanno fatica a segnare. Un anno fa, i tanto discussi Jovic e Cabral segnarono 30 gol in due, oggi per arrivare a 26 reti bisogna mettere insieme Nico Gonzalez, Nzola, Beltran e Belotti.

L'altra è il caso Nzola. L'angolano è fuori ufficialmente per "problemi personali". Ma al di là delle spiegazioni, al momento è ai margini della squadra. Soprattutto per responsabilità proprie. A Bergamo, quando i viola sono rimasti in dieci, Belotti è uscito per far entrare Martinez Quarta e Kouame è diventato il centravanti. Nella ripresa, fuori Kouame e il centravanti lo ha fatto Ikoné. Tutti giocatori adattati in un ruolo non loro. Senza Nzola, con tutti i suoi limiti attuali, alla Fiorentina manca comunque una carta da giocare. Non è la situazione migliore per affrontare lo sprint in Conference.