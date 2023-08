FIORINI A RFV, Beltran? Io gli darei la maglia n° 9

FirenzeViola.it

il preparatore atletico Stefano Fiorini ha detto la sua sul mercato della Fiorentina e sui possibili obiettivi Viola, durante la trasmissione Radio FirenzeViola On Tour, presso il Caffé Ginori: "I paragoni sono sempre difficili. Io gli darei la maglia numero 9 a Beltran, sperando che Beltran diventi Beltran e non uno di passaggio. Io non lo conosco ma leggendo i giornali sembra un ottimo prospetto".

Nzola, Gonzalez e Beltran potranno giocare insieme?

"Io sono innamorato di Nico. I giocatori bravi giocano insieme. Italiano è bravo e saprà farli esprimere al meglio. Ormai inoltrre le partite si giocano in 16 essendoci 5 cambi e molte volte chi entra a gara in corsa sia più importante di chi inizia.

La società sta costruendo un gruppo giovane per il futuro.

"Oggi non si può competere con squadre che spendono 128 milioni come in Inghilterra. Sarà importante vedere se il gruppo rimarrà ma anche se ne tiene 4 ne da via 1 e ne acquista 2 va bene. Magari più in là ci sarà la possibilità di vedere vincere qualcosa. Il mio sogno è lo scudetto. Le basi ci sono per una stagione interessante"

Che ne pensa della situazione Amrabat?

"Perché non lo teniamo e lo mettiamo accanto ad Arthur? La mia squadra sarebbe Amrabat, Arthur, Bonaventura, Beltran, Nzola e Gonzalez. Io lo terrei Amrabat".