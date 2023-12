CAVASIN A RFV, Nico assenza grave, inferiore solo a Lautaro

FirenzeViola.it

Alberto Cavasin a Radio Firenze Viola

L'ex allenatore viola Alberto Cavasin ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio". Queste le sue parole.

Quanto perderà la Fiorentina con l'infortunio di Nico Gonzalez?

"La squadra sicuramente perderà moltissimo, fossi in Italiano non ci dormirei la notte e mi preoccuperei molto perché ormai lo rivedremo il prossimo anno. Non penso che ci sia un giocatore, a parte Lautaro, che abbia portato così tanto come contributo alla propria squadra. In fase conclusiva il suo apporto è stato determinante e fondamentale. L'unica cosa positiva potrebbe essere che la società in questo modo sia invogliata di più a comprare un altro esterno di livello, tipo Berardi".

Se arrivasse un altro esterno a chi rinuncerebbe?

"E' una questione che dovrebbe vedere l'allenatore in base alle necessità e alle caratteristiche che potrebbero mancare nel determinato caso. Ad ora non saprei trovarne uno preciso perché di volta in volta vediamo buone prestazioni di alcuni ed prestazioni di altri a volte pessime, non sarebbe una scelta facile da individuare".

Cosa ne pensa di un cambio di modulo?

"Se si dovesse effettuare un cambio di modulo, per me si dovrebbe farlo utilizzando un 4-4-2 perché in altri casi rimarrebbero comunque i soliti tre centrocampisti. E' un discorso di qualità ed interpreti, qualcuno si dovrebbe sbloccare e ci vorrebbero altri gol dagli esterni, è la stessa situazione dell'anno scorso perché se non arriverà un'altra punta si dovrà sperare che si sblocchino Beltran e Nzola, come l'anno scorso fece Cabral. Vedendo la classifica di oggi, mancherebbero sette o otto gol da parte delle punte e ogni tanto dovrebbero continuare a segnare Bonaventura e i difensori per stare in posizioni alte o al quarto posto in solitaria".

Cosa ne pensa della prossima partita contro il Verona?

"Il Verona ha trovato una solidità rispetto all'inizio, ha trovato un nuovo sistema di gioco, lotta e esprime tutti i suoi valori. la Fiorentina è superiore, ma il Verona starà attento e ce la metterà tutta aggredendo e ripartendo per mettere in difficoltà i padroni di casa, sarà una partita dove i viola dovranno prestare attenzione per non sbagliare".