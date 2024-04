CAMOLESE A RFV, Italiano-Toro? Piazza ambiziosa

FirenzeViola.it

Queste le dichiarazioni di Giancarlo Camolese, ex Torino, a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" sul probabile addio di Italiano a fine stagione: "L'importante è che le voci non incidano sui giocatori, ormai c'è un tale livello di professionismo che tutti sanno che bisogna fare i risultati. E' sempre meglio preoccuparsi dei problemi tattici piuttosto che di quelli extra-campo".

Come vedrebbe Italiano al Torino?

"A livello di piazza, Firenze e Torino si somigliano per passione, ambizione e attaccamento. Italiano troverebbe un ambiente simile. Dal punto di vista tattico invece ci sarebbero delle cose diverse: Italiano gioca in maniera diversa rispetto a Juric, visto che quest'ultimo fa la difesa a tre e la marcatura a uomo".

Se fosse al posto di Italiano, il Toro può rappresentare un salto di qualità?

"Per me i granata valgono sempre la pena. Se però la vedo da professionista distaccato, non so quanto ci sia la volontà dei piemontesi di investire. Sotto questo aspetto credo che la Fiorentina abbia fatto più investimenti, e che abbia una rosa più larga. Bisognerà capire la volontà dei presidenti".

