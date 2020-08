VIDEO FV, Nardella: "Ecco i punti del progetto"

Dario Nardella ha parlato anche a margine della conferenza stampa, puntando sul mese di settembre come mese cruciale per la definizione del nuovo quartiere di Campo di Marte, con la richiesta della linea della tramvia e con la predisposizione di un parcheggio finanziato dal Comune. Inoltre a settembre si saprà se gli emendamenti per l'agevolazione della ristrutturazione del Franchi saranno stati approvati o meno. Inoltre Nardella ha annunciato che alla Mercafir, con il bando andato a vuoto, l'area destinata allo stadio verrà destinata alle nuove tecnologie: "Preso atto che non per la Mercafir non sono arrivate offerte, lì creeremo un quartiere tutto rivolto alle nuove tecnologie del futuro e alla ricerca. Ed ora l'unica strada percorribile per il nuovo stadio è il Franchi, ristrutturato con nuovi vantaggi che potrebbero arrivare dall'approvazione degli emendamenti parlamentari presentati ma in ogni caso con la delibera diamo il via alla riqualificazione del Franchi e della zona di Campo di Marte con alcuni punti ben precisi. Ossia la linea tramviaria a carico nostro, abbiamo già fatto richiesta al ministero dei trasporti di finanziare tutta la tramvia per 270 milioni di euro che finanzieranno tutte le opere collegate alla tramvia. Poi stiamo lavorando con sistemi urbani, la società proprietaria dell'area ferroviaria deve individuare un parcheggio ad hoc per lo stadio, perciò chi ha il project financing sullo stadio non deve realizzarlo a suo carico. Terza questione, non c'è bisogno di una variante urbanistica perché lavoreremo su un piano operativo del Comune che verrà approvato entro giugno prossimo. Quarto punto prevediamo la realizzazione di volumi di rilevanza economica, commerciali o direzionali o di altro genere sempre economico che devono servire a finanziare chi ristruttura il Franchi e queste attività sono previste sia fuori che all'interno dello stadio e in altre aree. I cittadini di Campo di marte possono essere tranquillizzati, non ridurremo le aree verdi e risolveremo il problema dei parcheggi grazie a questo accordo che vogliamo chiudere al più presto. Settembre mese cruciale: sapremo se il ministero finanzierà la tramvia, sapremo se gli emendamenti saranno stati approvati e a settembre ci sarà la riunione con i sistemi urbani per capire se effettivamente possiamo realizzare il parcheggio. Per quanto ci riguarda lo stadio a Firenze è a Campo di Marte. E la nostra delibera vale a prescindere dagli emendamenti: se non passano faremo con le norme esistenti e troveremo il modo di venire incontro alle esigenze della Fiorentina sia alle esigenze di tutela dei beni ma prima di trarre conclusioni aspettiamo di vedere che norme ci saranno."

Allegati in calce i video realizzati da Firenzeviola.