BERETTA A FV, Chiesa? Il gol di ieri gli darà lo sprint

L'allenatore Mario Beretta, ex tecnico del Siena presente alla festa per i 115 anni del club, ha così parlato a FirenzeViola.it: "Contro la Fiorentina il Cagliari ha fatto una partita straordinaria, poi il confine tra meriti e demeriti, vederlo, non è mai facile. Anche la Fiorentina era sottotono rispetto alle sue potenzialità, ma affrontare adesso il Cagliari non è facile per nessuno. Ribery? Sicuramente è un grande calciatore e sta dimostrando che chi diceva che era finito sbagliava. Ha grande attaccamento alla professione e alla Fiorentina serve molto. Probabilmente con la prestazione che ha fatto però, Ribery o no, il Cagliari avrebbe vinto comunque. Chiesa avrà più fiducia dopo il primo gol azzurro? Sicuramente, è un grande talento e tra i giovani più forti. Per lui non è facile, forse giocando nella sua città ha anche grandi pressioni ma sta dimostrando che può far bene e forse il gol gli darà anche lo sprint in più. Certo non si può dire che stia giocando male, non chiediamo sempre troppo. Ibra al Milan? Dipende anche dal club, sicuramente potrebbe servire ai rossoneri ma anche al Bologna o tante altre squadre di A (ride, ndr)! Ma un club deve verificare anche altre cose".