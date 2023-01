RASSEGNA STAMPA, I titoli dei giornali in edicola

INDISCREZIONI DI FV FOTO FV, ARRIVATA LA FIRMA PER IL 2005 SCUDERI Come appreso da FV, Giulio Scuderi, attaccante classe 2005 proveniente dal Trastevere, è finalmente a tutti gli effetti un giocatore dell’Under 18 viola. Il giocatore accompagnato da agente e famiglia oggi ha finalmente firmato la documentazione necessaria,... Come appreso da FV, Giulio Scuderi, attaccante classe 2005 proveniente dal Trastevere, è finalmente a tutti gli effetti un giocatore dell’Under 18 viola. Il giocatore accompagnato da agente e famiglia oggi ha finalmente firmato la documentazione necessaria,... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA GIGLIATA La Fiorentina domani alle ore 15 tornerà subito in campo per sfidare il Sassuolo. La squadra di Vincenzo Italiano, in vista proprio di questo appuntamento, è attesa quest'oggi da un allenamento a porte chiuse al centro sportivo "Davide Astori"... La Fiorentina domani alle ore 15 tornerà subito in campo per sfidare il Sassuolo. La squadra di Vincenzo Italiano, in vista proprio di questo appuntamento, è attesa quest'oggi da un allenamento a porte chiuse al centro sportivo "Davide Astori"... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 gennaio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi