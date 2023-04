PRIMAVERA, In campo il 1° maggio contro il Torino

Fonte: a cura di A.Gian.

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviare in fretta la sconfitta e ripartire. La Fiorentina Primavera, dopo il doloroso (e contestato) ko in finale di Coppa Italia contro la Roma, è pronta a tornare in campo in campionato per blindare il secondo posto e trovare quanto prima l'accesso matematico ai playoff scudetto. La squadra di Alberto Aquilani tornerà infatti in campo lunedì 1°maggio alle ore 16 allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino, dove i viola ospiteranno il Torino in un autentico scontro diretto d'alta classifica (all'andata i granata si sono imposti 2-1). A dirigere la sfida - che sarà visibile in tv su Sportitalia - ci sarà il signor Ancora di Roma 1.