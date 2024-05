PRIMAVERA, Baroncelli illude ma il Cagliari la ribalta

Fonte: di Niccolò Righi

Terza sconfitta di fila per la Fiorentina di Galloppa, che al Viola Park viene battuta per 1-2 dal Cagliari nonostante la rete del vantaggio. Buon primo tempo dei viola che nella ripresa "restano negli spogliatoi" e gli ospiti ne approfittano per ribaltarla grazie ad un super Carboni. Come detto nel primo tempo è la Fiorentina a rendersi maggiormente pericolosa, prima con Sadotti, che dopo neanche 10 minuti trova una grande risposta di Auskelis, e poi con Leonardo Baroncelli, che sblocca il match dopo 24 minuti con un potente destro da posizione defilata che si infila nell'angolo della porta difesa dall'estremo difensore lettone. Per gli ospiti proteste al 36' per un possibile calcio di rigore non segnalato dalla direttrice di gara Rovereto, che non ha dubbi, invece, nella ripresa, nell'assegnare quello per il fallo di Ievoli su Carboni e trasformato al 51' proprio numero otto rossoblu.

È un altro Cagliari però nel secondo tempo, con gli ospiti vicinissimi al vantaggio al 55' prima con il colpo di testa di Marcolini, respinto molto bene dal portiere viola Leonardelli, e poi con il tiro di Arba che finisce di poco sopra la traversa. Viola che torna ad essere pericolosa al 72' con un gran tiro dal limite di Gudelevicius che Auskelis devia in corner. Ghiottissima occasione per il Cagliari al 79, con il tiro a botta sicura di Bolzan che trova un provvidenziale Romani sulla linea di porta. È il preludio alla tanto agognata rete che arriva 4 minuti dopo con una bellissima punizione succhiaiata in mezzo da Carboni e che trova la testa proprio di Bolzan, che infila Leonardelli con un preciso pallonetto. Viola che sul finale di gara rimane anche in 10 per il doppio giallo ai danni di Gudelevicius. Fiorentina che resta al tredicesimo posto con 36 punti, mentre il Cagliari sale momentaneamente all'ottavo con 44 punti.