ATALANTA, Con i viola senza obiettivi: è già in Champions

Arriva un altro verdetto di questa Serie A: l'Atalanta è in Champions League. La squadra di Gasperini centra l'obiettivo battendo il Lecce, già salvo, al Via del Mare. Uno 0-2 firmato De Ketelaere-Scamacca che dà agli orobici la matematica certezza di chiudere almeno quinti, in virtù degli scontri diretti migliori sulla Roma. I nerazzurri saranno quindi in Champions a prescindere dall'esito della finale di Europa League, e affronteranno anche la Fiorentina a campionato concluso senza obiettivi concreti da raggiungere.