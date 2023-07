PARISI-VIOLA, IL RINNOVO DI BIRAGHI E IL DESTINO DI TERZIC: LAVORI IN CORSO SULLA FASCIA SINISTRA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Procede al piccolo trotto, ma il mercato della Fiorentina sta pian piano prendendo forma. Mancano quattro giorni all’inizio della stagione, col Viola Park pronto a dare il benvenuto alla squadra e ai tifosi. Squadra che ancora non conosce volti nuovi ma con la dirigenza che lavora per attrezzarla agli impegni stagionali, ancora non del tutto definiti (aspettando la questione Conference).

Nel giro di poche ore, è stato ormai scritto e detto in tutte le salse che la Fiorentina sta trattando Fabiano Parisi con l’Empoli. Gli azzurri ne fanno una valutazione di 15 milioni, i viola vorrebbero spingersi fino a qualcosa in meno e sono a lavoro per cercare di arrivare alla stretta di mano. Da qui, nasce la domanda di chi si interroga sul futuro di Cristiano Biraghi, fra l’altro con lo stesso agente dell’esterno dell’Empoli.

Eppure, l’attuale capitano viola sembra essere prossimo al rinnovo di contratto, come riporta Sky Sport (dopo che comunque è scattata l’opzione per il suo prolungamento al 2025). Due manovre, quelle per Parisi e Biraghi, che se andassero a buon fine chiuderebbero i discorsi sul futuro della corsia sinistra. Non a caso, sempre Sky Sport, nella serata di ieri sterzava l’attenzione anche su Aleksa Terzic, che in questo caso rimarrebbe tagliato fuori dai due italiani compagni di reparto: qualora la batteria mancina di Italiano fosse alla fine questa, il serbo sarebbe veramente in procinto all’addio, col Bologna in prima fila pronto ad accaparrarselo, dopo mesi di interesse e corteggiamenti.

Tutto è ancora in ponte, ma ci sono lavori in corso sulla fascia sinistra, che a quattro giorni dalla partenza del ritiro, tra Parisi, Biraghi e Terzic, deve ancora rendere nota la sua identità.