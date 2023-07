SKY, Biraghi, rinnovo vicino. Anche se arrivasse Parisi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

È da ieri che la Fiorentina sta lavorando con l'Empoli per provare a portare Fabiano Parisi alla corte di Vincenzo Italiano. Le parti sono tuttora in contatto per cercare di trovare la quadra finale. Ma anche se si concludesse l'operazione, riporta Sky Sport, non si arriverebbe all'addio di Cristiano Biraghi. Anzi: il capitano viola sarebbe vicino al rinnovo di contratto, che ad oggi è in scadenza nel 2025 (dopo che il club ha attivato l'opzione del prolungamento di un anno, inizialmente in scadenza nel 2024).