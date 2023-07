IL VIOLA PARK APRE LE SUE PORTE: TUTTO (QUASI) PRONTO ANCHE PER LE AMICHEVOLI

Fonte: Ha collaborato Ludovico Mauro

Il Viola Park scalda i motori. Non solo per le temperature destinate ad alzarsi drasticamente durante il weekend, ma perché manca sempre meno al primo, storico, ritiro della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Cinque giorni che serviranno per andare più avanti possibile nei lavori e ultimare le strutture per accogliere quantomeno la squadra di Italiano, non la Primavera di Galloppa che invece inizierà dai Campini, a partire dal 12 luglio.

Il paese che diventerà il quartier generale del club di Commisso intanto si veste a festa, mettendo bandierine viola nella via principale proprio per accogliere nella maniera migliore la Fiorentina tra qualche giorno. Un'operazione conclusa in mattinata che ha suscitato la sorpresa di qualche abitante che non era a conoscenza dell'iniziativa.

Anche il parcheggio (provvisorio) è quasi pronto, con i lavori che procedono spediti da parte del Comune intenzionato a fornire alla Fiorentina una soluzione temporanea in vista delle prime amichevoli. È corsa contro il tempo, anche perché, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, l'intenzione di tutte le parti è di aprire le tribune per le amichevoli che a partire dal 15 luglio vedranno la squadra di Italiano protagonista.

Contro la Primavera sarà consentito l'accesso solo a qualche centinaio di persone, l'obiettivo però è ampliare ulteriormente la presenza e arrivare a qualche migliaio nelle partite successive. Di seguito le foto esclusive realizzate da FV delle bandiere viola a Bagno a Ripoli e del parcheggio provvisorio: