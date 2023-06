NICO PREZIOSO, INCOGNITE IKONÈ-BREKALO: ESTERNI A CONFRONTO IN ATTESA DEL MERCATO

FirenzeViola.it

Terminata la stagione, in attesa che il calciomercato possa entrare nel vivo, è giusto anche analizzare l’annata della Fiorentina, prendendo sotto la lente d’ingrandimento i vari reparti. Per esempio, la batteria, molto abbondante, degli esterni in casa viola ha ottenuto dalle 60 partite disputate alti e bassi. Fin da sempre, nelle idee di mister Italiano, le due ali hanno un ruolo fondamentale, anche e soprattutto, sotto l’aspetto del gol (una delle difficoltà maggiori incontrate quest’anno).

Andando più nel dettaglio, colui che ha reso di più è Nico Gonzalez: 42 presenze, 14 reti e 5 assist. La maggior difficoltà è stata la ricerca della continuità, tarpata sempre dalle condizioni fisiche. Adesso l’obiettivo della Fiorentina, in vista del calciomercato, sarebbe quello di blindare ulteriormente l’argentino e renderlo ancora più perno centrale della prossima rosa. Rendimento molto diverso invece per una delle due grandi incognite: Ikoné. Il francese, questa stagione, nonostante sia stato uno dei più utilizzati (52 presenze) ha collezionato solamente 6 reti e 8 assist, alternando partite in cui era imprendibile (in poche occasioni) ad altre veramente sottotono. L’altra faccia, uguale, della medaglia, nonché grande incognita, è Josip Brekalo (LEGGI QUI). Arrivato a gennaio come ulteriore freccia nell’arco di mister Italiano lo si è visto veramente con il contagocce: 11 presenze, 0 gol e 0 assist.

Più sfortunato invece Riccardo Sottil. L’ex Cagliari, dopo un buon inizio di stagione, è stato out per molti mesi, perdendo il ritmo partita e mostrando diverse difficoltà al rientro in campo. L’esterno italiano conclude quindi la sua stagione con 26 presenze, 1 gol e 3 assist.

Piacevole sorpresa, così lo si potrebbe definire, è Christian Kouame. Senza ombra di dubbio, nella prima parte dell’anno (pre Mondiale), si è rivelato spesso e volentieri prezioso segnando gol preziosi: Juventus, Hearts, Lecce ecc. L’ivoriano, il cui futuro al momento appare incerto, questa stagione, ha portato a casa 43 presenze, 5 reti e 8 assist.

L’ultimo ad essere analizzato è l’ormai ex Saponara. Nonostante, almeno sulla carta, sia partito indietro nelle gerarchie dei possibili titolari, è colui che per secondo (sopra Ikoné avendo giocato meno partite) ha segnato più reti: 39 presenze, 6 gol e 7 assist.

Ricapitolando, dagli esterni, considerando tutte le competizioni, questa stagione sono arrivati 32 reti e 31 assist. In attesa, ovviamente, che il calciomercato entri nella sua fase clou con molti dubbi da sciogliere e qualche, possibile, colpo in entrata (LEGGI QUI).