NUOVI CONTATTI PER BERARDI E ORSOLINI: LA FIORENTINA SI MUOVE SUGLI ESTERNI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A una settimana dalla dolorosa sconfitta in Conference contro il West Ham, il mercato della Fiorentina inizia a delinearsi anche perché nell'idea del club, in vista dell'inizio del ritiro, dovrebbero essere messi a disposizione di Italiano almeno un paio di nuovi acquisti. Ciò che appare certo è che Barone e Pradè andranno in cerca di gol e non per forza provenienti da una nuova punta. In soldoni, la strada che starebbero pensando di percorrere in questo inizio d'estate, è quella di regalare presto al tecnico almeno un esterno che porti in dote una decina di gol a stagione.

Due sono i profili in Italia che tornano in voga come praticamente ogni sessione di mercato degli ultimi due anni: Domenico Berardi e Riccardo Orsolini. Il primo aveva già trovato un'intesa di massima con la Fiorentina, che però presentò "un'offerta irricevibile" al Sassuolo con Carnevali che spesso ha sottolineato successivamente proprio questo aspetto della trattativa. Adesso Italiano ha chiesto al club di riprovarci ed è atteso per la prossima settimana un nuovo contatto tra società per provare a inquadrare la cifra necessaria per provare ad acquistare il capitano neroverde.

Per quanto riguarda il mancino del Bologna, i contatti sono fitti già da diversi giorni, anche se la quadra economica anche in questo caso sembra molto distante dal permettere alle parti di accordarsi. Orsolini guadagna poco più di un milione con un accordo fino al 2024, chiede almeno mezzo milione in più che però i viola non sono arrivati ad offrirgli. Per il cartellino il Bologna vorrebbe non meno di 12 milioni, la Fiorentina sta pensando a una cifra molto più bassa visto la situazione contrattuale dell'attaccante. Al momento non basta, ma le parti tratteranno ancora.

Difficile che si punti ad entrambi, questo è chiaro, ma ciò che possiamo evincere da questi primi approcci, è che la Fiorentina ha intenzione di acquistare un attaccante mancino che giochi a destra e che garantisca un buon numero di gol, magari per schierare Nico Gonzalez a sinistra sul piede forte, oppure addirittura per coprire una sua eventuale partenza. I prossimi giorni saranno caldi per i due italiani che da tempo sono finiti nel mirino di Italiano e dei dirigenti.