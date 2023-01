LA RICERCA DELLA PUNTA: PETAGNA E BELOTTI NO, SHOMURODOV...

Negli ultimi giorni, pure con l'ausilio dei dati, si sono rivelate solari le difficoltà della Fiorentina nell'andare in rete con i propri centravanti. Quasi tutti i club di Serie A, non a caso, annoverano un rendimento superiore ai viola. Ecco perché in attacco si presuppongono delle riflessioni sia in entrata che in uscita. Tuttavia non sarà facile muoversi all'interno di una finestra, quella invernale, che notoriamente prevede la sistemazione di quei giocatori scontenti della propria situazione. Tra i profili al vaglio c'è Andrea Petagna, classe '95 attualmente al Monza in prestito dal Napoli: trattasi però di una pista complicata, che non risulta da monitorare (al pari, in difesa, di Emil Holm dello Spezia).

Non solo. Per diversi motivi è stato speso anche il nome di Andrea Belotti, che resta molto difficile in quanto la Roma vuole fare cassa, tant'è che se saltasse il trasferimento al Torino di Eldor Shomurodov i giallorossi chiederebbero per il centravanti della Nazionale un prestito con obbligo per circa 10 milioni di euro. Paradossalmente si renderebbe più plausibile un tentativo per l'uzbeko, nel caso in cui non andasse al Toro o al Lille che, spingendosi fino a 14 milioni, potrebbe diventare il principale candidato al ventisettenne. Niente da fare nemmeno sul fronte Joao Pedro, che il Fenerbahce non è intenzionato a cedere. Prosegue, così, la caccia alla punta, coi viola ancora in cerca della giusta occasione.