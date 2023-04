INDISCREZIONI DI FV IND.FV, BERTI, C’È GIÀ IL PREZZO DEL RISCATTO. ORA… Tra le note più positive della stagione dei ragazzi di mister Alberto Aquilani c’è sicuramente il giovane talento viola Tommaso Berti. Il classe 2005, infatti, è una delle certezze del centrocampo del tecnico romano e quest’anno, oltre a una... Tra le note più positive della stagione dei ragazzi di mister Alberto Aquilani c’è sicuramente il giovane talento viola Tommaso Berti. Il classe 2005, infatti, è una delle certezze del centrocampo del tecnico romano e quest’anno, oltre a una... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Dopo la vittoria di giovedì sera per 4-1 contro il Lech Poznan in Conference League, la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano riscenderà in campo questa sera, per l’esattezza alle ore 20:45, allo stadio Artemio Franchi contro l’Atalanta del tecnico... Dopo la vittoria di giovedì sera per 4-1 contro il Lech Poznan in Conference League, la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano riscenderà in campo questa sera, per l’esattezza alle ore 20:45, allo stadio Artemio Franchi contro l’Atalanta del tecnico... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 aprile 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi