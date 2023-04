COMFORT ZONE EUROPEA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Domani alle ore 21 la Fiorentina scenderà in campo a Poznan, nell’importantissima sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League contro il Lech. Gli avversari dei Viola vengono da un’ottima serie positiva tra campionato e coppa, ma d’altro canto anche la Fiorentina può contare sui dodici risultati utili consecutivi ottenuti dal pareggio contro l’Empoli a quello contro lo Spezia (nel mezzo nove vittorie).

Proprio nell’ultima sfida di campionato, Vincenzo Italiano ha fatto meno turnover di quanto tutti si aspettassero e in particolare ha schierato dal primo minuto, ancora una volta, Arthur Cabral. L’attaccante brasiliano sta vivendo il suo miglior momento di forma dal suo arrivo a Firenze, ma, con la partita di giovedì alle porte, le sensazioni alla vigilia della partita contro lo Spezia portavano a dare come titolare Jovic o addirittura Kouame. E invece confermato ancora una volta l’ex Basilea, come a voler dare continuità al momento. Il gol non è arrivato, ma domani avrà un’occasione importante in quella che di fatto è diventata la sua competizione. Tra qualificazioni, fase a gironi e turni ad eliminazione diretta, la punta brasiliana, con le maglie di Basilea e Fiorentina, ha messo a segno la bellezza di 19 gol in 23 presenze: un bottino invidiabile.

Chi scalda i motori però è anche l’altro attaccante viola, Luka Jovic. Dopo essere entrato solo negli ultimi dieci minuti contro lo Spezia, ed essere anche andato vicino al gol dopo una bella giocata, l’ex Real Madrid vuole riprendersi la scena dopo alcune settimane difficili. D’altro canto, come abbiamo potuto ammirare con la maglia dell’Eintracht Francoforte, le competizioni europee sono il suo forte. Praticamente 4 anni fa, proprio con la squadra tedesca, Luka Jovic e i suoi ex compagni stavano ribaltando il 4-2 dell’andata contro il Benfica per volare così alle semifinali di Europa League. Lì furono eliminati dal Chelsea (poi campione) ma il serbo timbrò il cartellino sia all’andata che al ritorno, concludendo la sua stagione europea con 10 gol in 14 gare.

Vincenzo Italiano ha a disposizione due soluzioni importanti per puntare alle semifinali.