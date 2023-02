BRA-FIO 0-4, Viola show e ottavi di UECL ipotecati

La Fiorentina stravince il primo round dei playoff di Conference League contro lo Sporting Braga con un 4-0 che non lascia spazio a dubbi e lascia anche poche speranze ai portoghesi, letteralmente annichiliti dai viola per tutto il gorso della gara. Dopo un primo tempo in cui la Fiorentina aveva meritato il vantaggio arrivato al 46' con il gol di Jovic su ottimo cross di Biraghi, la ripresa della sfida contro lo Sporting Braga si è aperta subito con un bruttissimo fallo di Tormena su Jovic, prima ammonito da Del Cerro Grande e poi espulso dal direttore di gara richiamato dal Var all'"on field review". La Fiorentina col vantaggio numerico torna subito in possesso della partita e dopo appena 5' trova anche il gol del raddoppio. Questa volta è Saponara a lavorare bene una palla sulla destra per poi servire con un filtrante delicatissimo il solito Jovic, in serata di grazia, e autore di una splendida doppietta. Saltano tutti gli schemi in casa Braga e la Fiorentina ne approfitta col subentrato Cabral, che ha preso il posto proprio di Jovic e in meno di 5' mette il sigillo personale alla sfida del Municipal. Azione spettacolare al centro dell'area di rigore da parte del brasiliano che salta un uomo con un delizioso palleggio prima di calciare fortissimo alle spalle di Matheus per il meritatissimo 3-0. Anche Cabral decide di imporsi e di pareggiare i conti con i compagni di squadra e al 90', dopo un'ottima azione di Ikoné in area di rigore, riceve l'assist per appoggiare il 4-0 che potrebbe aver virtualmente chiuso i conti del doppio confronto che terminerà col ritorno a Firenze tra una settimana.