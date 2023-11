BARONE, Coinvolto dal tema biglietti. Attenzione ai turisti

FirenzeViola.it

Presente al Viola Park per un evento sul futuro della vendita dei biglietti, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato di vari argomenti legati a questo aspetto: "Io sono molto coinvolto dalla questione biglietteria legata al nostro club anche perché portiamo tanti turisti in città. Parlo tanto con i colleghi delle varie squadre per capire cosa fanno per quanto riguarda la biglietteria.

Abbiamo fatto tante iniziative, alcune hanno funzionato e altre no ma abbiamo portato tante persone a Firenze facendo diventare tifosi della Fiorentina alcuni che magari non la tifano come prima squadra ma come seconda".